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19:23, 31 марта 2024Экономика

В России ответили на включение в пятерку лидеров G20 по темпам роста экономики

Депутат Делягин: выход РФ в лидеры G20 по темпам роста экономики — статистика

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Вхождение России в пятерку самых быстрорастущих экономик G20 — это статистический показатель, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на включение страны в лидеры «Большой двадцатки» по темпам роста экономики.

«С одной стороны, в G20 есть государства, которые находятся на подъеме, — это Индия, Китай и некоторые другие страны. Но есть и те, которые тащат весь мир в глобальную депрессию, — это страны Запада. Так что в этой ситуации быть в первой пятерке из двадцатки — это, конечно, лучше, чем быть в последней пятерке, но это не имеет сущностных характеристик», — заявил Делягин.

Важнее, что у нас в прошлом году инвестиционный рост составил 9,8 процента. Так что лучше смотреть на инвестиции — это более важный показатель, если хочется чему-то порадоваться

Михаил Делягинзаместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике
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17 ноября 2023

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20, увеличив ВВП на 3,6 процента. Рост экономики в 2023 году полностью компенсировал спад на 1,2 процента, зафиксированный в 2022 году.

На первом месте по темпам роста оказалась экономика Индии, ускорившись с 7,2 процента до 7,3 процента. Второе место в списке самых быстрорастущих экономик G20 занял Китай, его ВВП увеличилось на 5,2 процента (в 2022 году рост составил 3 процента). В тройку лидеров также попала Индонезия с ростом экономики на 5,1 процента против 5,3 процента в 2022-м.

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      Алена Шевченко
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