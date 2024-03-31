Жилой дом загорелся после атаки ВСУ на Белгород

Гладков: после атаки ВСУ загорелся жилой дом под Белгородом, есть пострадавшие

После атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся жилой дом под Белгородом, его хозяйка пострадала. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, один человек пострадал — это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени», — рассказал губернатор Белгородской области. Госпитализация россиянке не потребовалась.

Гладков отметил, что в результате атаки также были выбиты окна в одной из квартир жилой многоэтажки и были повреждены 18 частных домов — в двух из них началось возгорание, которое оперативно ликвидировали пожарные. Помимо этого, осколки дронов задели три автомобиля, а также повредили линии электроснабжения и подачи холодной воды, уточнил глава региона.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.