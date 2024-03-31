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10:00, 31 марта 2024Россия

Жилой дом загорелся после атаки ВСУ на Белгород

Гладков: после атаки ВСУ загорелся жилой дом под Белгородом, есть пострадавшие
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

После атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся жилой дом под Белгородом, его хозяйка пострадала. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, один человек пострадал — это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени», — рассказал губернатор Белгородской области. Госпитализация россиянке не потребовалась.

Гладков отметил, что в результате атаки также были выбиты окна в одной из квартир жилой многоэтажки и были повреждены 18 частных домов — в двух из них началось возгорание, которое оперативно ликвидировали пожарные. Помимо этого, осколки дронов задели три автомобиля, а также повредили линии электроснабжения и подачи холодной воды, уточнил глава региона.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность.

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      Нина Ташевская
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