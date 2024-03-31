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08:10, 31 марта 2024Россия

Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов украинской РСЗО Vampire

МО: над Белгородской областью уничтожили десять снарядов украинской РСЗО Vampire

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«Тридцать первого марта около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — сказано в сообщении.

Таким образом, ПВО успешно уничтожили в воздухе над Белгородской областью десять снарядов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Сообщил об этом губернатор Вячеслав Гладков.

В ночь на 29 марта над Белгородской областью средствами ПВО были перехвачены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Нападение со стороны ВСУ в Минобороны назвали попыткой совершить тератаку по объектам на территории РФ.

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      Марина Совина
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