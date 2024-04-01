120-килограммовый россиянин упал в глубокое ущелье и чудом остался жив

На Кубани спасатели вытащили из ущелья 120-килограммового туриста

В Краснодарском крае 120-килограммовый россиянин упал в глубокое ущелье и чудом остался жив. Об этом пишет «Живая Кубань».

По данным агентства, турист упал с обрыва высотой примерно 12 метров возле водопада Кызыл-Бек. Мужчина получил открытый перелом руки и, предположительно, повредил ребра.

Двое спасателей спустились к пострадавшему, зафиксировали его на носилках и вытащили из ущелья. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь.

При этом от транспортировки на носилках мужчина отказался. Туриста сопроводили к автомобилю скорой помощи и доставили в больницу.

В апреле на популярные горнолыжные курорты Сочи обрушилась опасность. «Роза Хутор», Красная Поляна и «Газпром Поляна» закрыли некоторые трассы из-за возможного схода лавин.