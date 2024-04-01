22-летняя дочь Синди Кроуфорд расстегнула джинсы перед камерой

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенных образах для французской версии журнала Harper’s Bazaar. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одном размещенном снимке 22-летняя манекенщица запечатлена расстегивающей джинсы перед камерой, демонстрируя трусы белого цвета. На других кадрах знаменитость позировала в вязаном комплекте одежды светло-коричневого цвета, состоящем из топа и шорт.

Кроме того, девушка примерила белый бюстгальтер и трусы с высокой посадкой, повернувшись боком к фотографу. При этом она придерживала одной рукой юбку, оформленную золотистыми шипами.

Ранее Кайя Гербер приняла участие в съемке для журнала V Magazine в откровенных нарядах люксового бренда Celine. Тогда модель позировала в кожаной байкерской куртке на голое тело и черных колготках в сочетании с босоножками.