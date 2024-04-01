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17:28, 1 апреля 2024Культура

Актер Ливанов заявил о падении Пугачевой на дно

Актер Ливанов заявил, что самооценка Пугачевой оторвана от реальности

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», прокомментировал возможное признание эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Своим мнением он поделился в разговоре с aif.ru.

Актер назвал исполнительницу неадекватным человеком, самооценка которого оторвана от реальности. По его мнению, именно из-за этого артистка не сможет понять, что «звание иноагента ей дали по подлым заслугам».

Думаете, ее это изменит и она раскается, или что? Или мы ее называем иноагентом для того, чтобы наши российские люди поняли, кто она такая? А они и без этого понимают, кто она такая стала, до чего она дошла, до чего довела себя в отношении своей родины великой, России

Василий Ливанов

Собеседник издания также назвал певицу приспособленкой, которая выслуживается перед иностранцами за счет оскорблений в адрес россиян, и задался вопросом о наличии здравомыслия у исполнительницы.

«Ну вы сами подумайте, как человек здравый может назвать россиян холопами и рабами? До чего дойти надо? А Пугачева вот до чего дошла. Дальше куда падать? Дальше куда, я вас спрашиваю? Она уже на дне», — заявил Ливанов.

Ранее Пугачева высказалась о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Аминь», — заявила она.

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      Анастасия Астахова
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