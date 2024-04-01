Консервы из бобра в мариупольском магазине выдали за свидетельство дефицита мяса

Проукраинский Telegram-канал «РИА Мелитополь» попытался выдать видео с консервами из бобра в мариупольском магазине за свидетельство дефицита мяса в городе. Однако опубликованные заявления не подтвердились.

Канал выложил ролик, в котором мужчина, прогуливаясь по магазину, показывает, что в нем продаются консервы из мяса бобра. При этом в публикации утверждалось, что жителям Мариуполя навязывают в рацион тушенку из бобра из-за проблем с поставками мяса.

Судя по всему, на кадрах изображен гипермаркет «Галактика» в Мариуполе, который открылся в июле 2023 года и на который неоднократно делали обзоры местные блогеры (1, 2).

В действительности в канале был опубликован не полный ролик. Другой проукраинский канал выложил кадры целиком, на них показано, что автор видео демонстрирует разнообразный ассортимент в магазине. «Это просто нереально. Обалдеть. Вот это круто», — говорит он, демонстрируя консервы. При этом речи о дефиците продуктов на кадрах не идет. Более того, в ролике видно, что, помимо мяса бобра, в магазине можно приобрести другие редкие консервы — мясо кабана, косули и лося. Таким образом полное видео свидетельствует о том, что в магазине в Мариуполе, вопреки заявлению Telegram-канала «РИА Мелитополь», продаются редкие деликатесы.

Консервы из мяса бобра продаются и в России, о чем свидетельствуют сайты магазинов (1, 2). На YouTube можно найти рецепты блюд из бобрятины.

Утверждения о том, что в мариупольском магазине из-за дефицита продают мясо бобра, не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».