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19:35, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

Бывшая ведущая «Орла и решки» описала работу в шоу

Бывшая ведущая «Орла и решки» Коваль заявила, что в шоу с ней не церемонились

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая ведущая популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» Юлия Коваль заявила, что в программе с ней «не церемонились». Сложность работы в проекте она назвала, беседуя со стендап-комиком Дмитрием Ковалем, видео доступно на YouTube.

«Там с тобой никто не церемонится. "Что? Восемь часов пересадка? Ничего страшного, посидишь"», — высказалась она о тревел-шоу. Вместе с тем Коваль описала «Орла и решку» как хороший творческий и медийный трамплин.

Бывшая ведущая шоу также заявила, что в тревел-проекте, в котором она работает сейчас, с ее мнением считаются.

Ранее Коваль рассказала о позеленевшем от ее шутки телеведущем Леониде Якубовиче. Она заявила, что Якубовичу не понравилась шутка про программу «Поле чудес».

Перед этим бывшая ведущая «Орла и решки» рассказала, какое путешествие было самым запоминающимся в ее жизни. Коваль отметила, что ей очень понравилось в Японии.

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      Маргарита Щигарева
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