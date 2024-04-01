Дочь Оззи Осборна удивила фанатов неожиданной сменой имиджа

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна актриса и певица Келли Осборн неожиданно сменила имидж и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором позировала перед камерой в белом халате и с ярким макияжем на лице. На размещенном кадре видно, что звезда решила отказаться от фиолетовых прядей и выкрасила их в серебристо-розовый цвет. «Вы слышали, что у меня новый образ?» — подписала она пост.

Поклонники оценили преображение Осборн в комментариях под фото, которое набрало более 54 тысяч лайков. «Великолепна как внутри, так и снаружи», «Ты просто прекрасна!», «Мне очень нравится этот цвет на тебе. Смотрится намного лучше, чем предыдущий», «Красивая», «Ты всегда хорошо выглядела, но сейчас — еще лучше», — писали они.

В декабре 2023 года стало известно, что Келли Осборн захотела сделать пластическую операцию вопреки запрету родителей. Тогда знаменитость рассказала, какой подарок она хотела бы получить от родных на Рождество. «Пластическая хирургия. Я думаю, что пришло мое время», — призналась она, положив ладони на шею.

