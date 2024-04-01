Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:39, 1 апреля 2024Мир

Дипломат оценил отношения России и НАТО

Дипломат Гаврилов: отношения России и НАТО хуже состояния холодной войны

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал состояние отношений Москвы и НАТО. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Гаврилов предложил провести параллели между историческими эпохами и напомнил, как в годы холодной войны почти все заявления Североатлантического альянса начинались «с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора». По его мнению, сейчас эта риторика снова актуальна.

«Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война», — подчеркнул он.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Назван командующий Ленинградским военным округом. Кто такой генерал-полковник Лапин, и за что его критиковал Кадыров?

      Два человека пострадали при ударе Израиля по Сирии

      Пара порномоделей поделилась секретами страстных отношений

      Дипломат оценил отношения России и НАТО

      На Украине сравнили новое оружие России с ядерным

      В США заподозрили спецслужбы России в причастности к «гаванскому синдрому»

      В России изменились правила продажи табачной продукции

      Российские войска получат 2 тысячи FPV-дронов «Брус-1»

      Российские дроны адаптируют к городским боям во избежание «лунных пейзажей»

      По иску об изъятии «Макфы» арестованы активы на 100 триллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше