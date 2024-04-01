Дипломат оценил отношения России и НАТО

Дипломат Гаврилов: отношения России и НАТО хуже состояния холодной войны

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов прокомментировал состояние отношений Москвы и НАТО. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Гаврилов предложил провести параллели между историческими эпохами и напомнил, как в годы холодной войны почти все заявления Североатлантического альянса начинались «с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора». По его мнению, сейчас эта риторика снова актуальна.

«Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война», — подчеркнул он.