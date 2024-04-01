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19:13, 1 апреля 2024Мир

Глава МИД Сирии высказался об ударе Израиля по посольству Ирана в Дамаске

Глава МИД Сирии решительно осудил удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске
Фейсал Микдад

Фейсал Микдад. Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад решительно осудил удар Военно-воздушных сил Израиля по посольству Ирана в Дамаске, назвав его отвратительным террористическим актом. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

«Израильское оккупационное образование не сможет повлиять на отношения Ирана и Сирии. Мы решительно осуждаем этот отвратительный террористический акт, направленный против здания иранского консульства в Дамаске», — сказал дипломат.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии. По данным источника Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ливана заявило, что в результате израильского удара ликвидирован командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад Реза Захеди.

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