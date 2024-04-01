Глава Севастополя предупредил об учениях с реактивными бомбометами

Развожаев: из-за тренировки по ППДО с применением бомбометов будут слышны звуки

В Севастополе в районе Северного мола жители могут услышать громкие звуки в связи с проводимыми там учениями. Об этом предупредил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В районе Северного мола тренировка по ППДО, в том числе, с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения», — предупредил он.

Тренировка продлится около 20 минут с 7:20 до 7:40 по местному времени, сообщил Развожаев, подчеркнув, что в городе все спокойно.

Ранее, 28 марта, жителей Севастополя также предупреждали о звуках стрельбы. Громкие звуки, по словам Развожаева, также были связаны связаны с противолодочным и противодиверсионными учениями.