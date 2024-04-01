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18:17, 1 апреля 2024Экономика

Гроза и порывистый ветер сменят жару в Москве

Синоптик Вильфанд: в столице вечером 1 апреля ожидается гроза и ветер до 15 м/с

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в московском регионе с вечера понедельника, 1 апреля, в ночь на вторник 2 апреля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В связи с надвигающейся грозой и ветром Росгидрометцентр выпустил предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. «Первоапрельская гроза — почти как у классика. Сегодня и завтра летняя погода, а еще осадки и грозы», — прокомментировал Вильфанд.

При этом на сайте Росгидрометцентра говорится, что ненастье должно прийти в столицу в 18:00-19:00 часов и сохранится до половины ночи 2 апреля.

Ранее стало известно, что понедельник, 1 апреля, отметился рекордной температурой — на 2,5 градуса выше предыдущего максимума, установленного в 1983 году. К полуночи столбики термометров поднялись до отметки в 20,3 градуса Цельсия.

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      Мария Черкасова
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