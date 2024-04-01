Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:21, 1 апреля 2024Ценности

Инстасамка снялась в облегающем топе без бюстгальтера

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном образе во время отдыха на Кипре. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница предстала перед камерой, сидя в кресле на фоне моря и яхт. Она отказалась от бюстгальтера и примерила черный облегающий топ, который подчеркивал особенности ее фигуры.

Звезда уложила волосы в гладкий пучок и подчеркнула удаленные брови карандашом. Также она надела очки бренда Versace с прозрачными линзами и выбрала в качестве аксессуара массивный кулон в виде сердца на серебристой цепочке.

В январе Инстасамка удалила брови с помощью Т-образной бритвы и показала видео фанатам.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      На руднике в Приамурье прекратили операцию по спасению 13 горняков

      В Эстонии продолжат попытки лишить россиян права голоса на местных выборах

      В Испании заявили о невыполнении обязательств по обороне в рамках НАТО

      Сотрудника пункта выдачи обвинили в изнасиловании 16-летней россиянки

      Названа сумма для вывода всех многодетных семей России из бедности

      Арабские туристы устремились в Россию по одной причине

      Мать рассказала об обвиняемом в теракте в «Крокусе»

      В России создали дрон «Хруст» для работы в условиях радиации

      Секретный агент рассказала о призраке Линкольна в Белом доме

      Россия отследила место сборки украинской «Бабы-Яги». Где создавали и использовали эти дроны до попадания на фронт?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше