Инстасамка снялась в облегающем топе без бюстгальтера

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном образе во время отдыха на Кипре. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница предстала перед камерой, сидя в кресле на фоне моря и яхт. Она отказалась от бюстгальтера и примерила черный облегающий топ, который подчеркивал особенности ее фигуры.

Звезда уложила волосы в гладкий пучок и подчеркнула удаленные брови карандашом. Также она надела очки бренда Versace с прозрачными линзами и выбрала в качестве аксессуара массивный кулон в виде сердца на серебристой цепочке.

В январе Инстасамка удалила брови с помощью Т-образной бритвы и показала видео фанатам.