Иран в свете удара по посольству заявил о потере Нетаньяху душевного равновесия

МИД Ирана об ударе по посольству в Сирии: Нетаньяху потерял душевное равновесие

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху потерял душевное равновесие. Так удары Израиля по иранскому посольству в Дамаске прокомментировал глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, его цитирует пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства в Telegram.

«Нетаньяху полностью потерял душевное равновесие из-за последовательных неудач израильского режима в Газе». — сказал он в ходе телефонного разговора с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.

Ранее посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари пообещал, что Тегеран даст жесткий ответ на ракетный удар Израиля, в результате которого был ликвидирован командующий подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Реза Захеди.