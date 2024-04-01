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18:36, 1 апреля 2024Экономика

Конкурентоспособность российской экономики объяснили

Экономист Чирков: экономика РФ усилила конкурентоспособность относительно Запада

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Экономика России усилила свою конкурентоспособность относительно стран Запада. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«У нас дешевле ресурсы, сырье, энергетические товары и энергия, поэтому российские товары становятся более конкурентоспособными на мировых рынках», — оценил эксперт.

Чирков объяснил, что изолировать российскую экономику невозможно, так как она имеет глобальный масштаб. По его словам, конкурентоспособность России растет потому, что западные страны из-за политики санкций ее теряют.

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Экономист спрогнозировал, что подобная тенденция сохранится и в 2024 году. По его мнению, серьезный экономический рост России может продолжиться при условиях «самоубийственных для Запада санкций».

По итогам 2023 года Россия вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик G20, увеличив ВВП на 3,6 процента. Рост экономики в 2023 году полностью компенсировал спад на 1,2 процента, зафиксированный в 2022 году. На первом месте по темпам роста оказалась экономика Индии, ускорившись с 7,2 процента до 7,3 процента.

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