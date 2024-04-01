Стали известны подробности о смерти звезды «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Кпадону перед смертью перенесла операцию на легких

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону в середине февраля перенесла операцию на легких. Подробности о ее состоянии здоровья перед смертью стали известны SHOT.

Отмечается, что у Кпадону перед операцией обнаружили доброкачественную опухоль. Мать звезды реалити-шоу полагает, что после хирургического вмешательства у девушки начались осложнения, которые привели к смерти. Кроме того, по словам матери Кпадону, в ближайшее время ей предстояла еще одна операция.

«По нашей информации, о смерти 36-летней Кпадону стало известно 30 марта, ее тело обнаружили в съемной квартире в Бурковском проезде в подмосковном Королеве», — говорится в публикации. Уточняется, что эксперты рассматривают две версии случившегося: осложнения после операции на легких и остановка сердца из-за алкогольной интоксикации.

Соседи Кпадону заявили, что после того, как у нее обнаружили доброкачественную опухоль, она начала часто употреблять алкоголь. Они отметили, что в последний раз слышали ее голос через стену 23 марта.

Либерж Кпадону родилась в 1987 году в Санкт-Петербурге, позднее ее семья переехала в Уфу. На телепрограмму«Дом-2» она пришла в 2011-м, а спустя некоторое время покинула проект вместе с другим участником Иваном Барзиковым. Кпадону возвращалась в реалити-шоу в 2013 и 2023 годах.