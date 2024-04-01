Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:04, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

Стали известны подробности о смерти звезды «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Кпадону перед смертью перенесла операцию на легких

Кадр: «ДОМосед» / YouTube

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону в середине февраля перенесла операцию на легких. Подробности о ее состоянии здоровья перед смертью стали известны SHOT.

Отмечается, что у Кпадону перед операцией обнаружили доброкачественную опухоль. Мать звезды реалити-шоу полагает, что после хирургического вмешательства у девушки начались осложнения, которые привели к смерти. Кроме того, по словам матери Кпадону, в ближайшее время ей предстояла еще одна операция.

«По нашей информации, о смерти 36-летней Кпадону стало известно 30 марта, ее тело обнаружили в съемной квартире в Бурковском проезде в подмосковном Королеве», — говорится в публикации. Уточняется, что эксперты рассматривают две версии случившегося: осложнения после операции на легких и остановка сердца из-за алкогольной интоксикации.

Соседи Кпадону заявили, что после того, как у нее обнаружили доброкачественную опухоль, она начала часто употреблять алкоголь. Они отметили, что в последний раз слышали ее голос через стену 23 марта.

Либерж Кпадону родилась в 1987 году в Санкт-Петербурге, позднее ее семья переехала в Уфу. На телепрограмму«Дом-2» она пришла в 2011-м, а спустя некоторое время покинула проект вместе с другим участником Иваном Барзиковым. Кпадону возвращалась в реалити-шоу в 2013 и 2023 годах.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      В РФ силовик проехался на капоте 1,5 километра для поимки воров и попал на видео

      Россияне стали чаще ездить за границу

      Стали известны подробности о смерти звезды «Дома-2»

      МИД России передал Украине досудебные претензии

      Появились кадры массовой аварии с троллейбусом в российском городе

      Путин поручил до лета предусмотреть одно изменение в ЕГЭ

      Появилось видео уничтожения стратегически важного для ВСУ моста

      Кержаков объяснил решение остаться жить в Сербии после увольнения

      Стала известна причина задержки поставок Украине снарядов из Швеции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше