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14:09, 1 апреля 2024Бывший СССР

Число не готовых к уступкам ради мира украинцев сократилось

Только 26 процентов украинцев не готовы к уступкам ради мира

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

За год число украинцев, не готовых принять уступки ради мира, значительно сократилось. В 2024 году эти граждане представляют мнение менее трети украинского общества, сообщила в разговоре с «Зеркалом недели» председатель Ассоциации политических психологов (АПП) Украины Светлана Чунихина.

По данным социологов, год назад к потенциальным уступкам ради мира с Россией не были готовы 41,7 процента опрошенных, а в 2024 году против такого сценария высказалось только 26,2 процента украинцев. Теперь к заключению мира до того, как украинская армия выйдет на границы 1991 года, готовы 39,4 процента опрошенных.

Кроме того, соцопрос показал рост числа тех, кто не определился по этому вопросу — с 27,8 до 34,3 процента.

Чунихина также рассказала о взглядах украинцев на ядерное оружие. По словам социолога, большинство населения Украины поддерживает идею возвращения стране ядерного статуса.

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      Глеб Палехов
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