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10:57, 1 апреля 2024Силовые структуры

Место взрыва в российском кафе попало на видео

Shot опубликовал видео с места взрыва в воронежском кафе «Чайхона»
СюжетВзрыв в Воронеже

Место взрыва в кафе «Чайхона», расположенном на улице Ленина в Воронеже, попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что заведение огорожено лентой, а вокруг стоят сотрудники правоохранительных органов. На месте работает кинологическая служба МВД. В здании выбиты стекла.

О взрыве в воронежском кафе «Чайхана» стало известно ранее 1 апреля. Информация о пострадавших уточняется. Другие подробности случившегося не приводятся.

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      Олеся Мицкевич
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