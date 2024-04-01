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Место взрыва в российском кафе попало на видео
Shot опубликовал видео с места взрыва в воронежском кафе «Чайхона»СюжетВзрыв в Воронеже
Место взрыва в кафе «Чайхона», расположенном на улице Ленина в Воронеже, попало на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, что заведение огорожено лентой, а вокруг стоят сотрудники правоохранительных органов. На месте работает кинологическая служба МВД. В здании выбиты стекла.
О взрыве в воронежском кафе «Чайхана» стало известно ранее 1 апреля. Информация о пострадавших уточняется. Другие подробности случившегося не приводятся.