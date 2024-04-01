Мужчина обвинил знакомого в уменьшении пениса и попал в тюрьму

Мужчину из Ганы арестовали из-за ложных заявлений о том, что его пенис уменьшился. Об этом сообщает Adom Online.

22-летний электрик из города Кесоа Майкл Нельсон публично обвинил мастера маникюра Сафиру Бохари в уменьшении своего пениса. Инцидент произошел днем 27 марта. Бохари присел в тени мангового дерева в районе Миллениал-Сити, чтобы немного отдохнуть между клиентами, которым он помогал стричь и обрабатывать ногти. В этот момент к нему стал приближаться Нельсон с криками, что его пенис съежился из-за Бохари.

Шум привлек других людей поблизости. Услышав об уменьшившемся пенисе, местные жители приняли сторону Нельсона и вместе с ним, не ища доказательств обвинениям, стали избивать Бохари. Драку остановил случайный свидетель. Ему удалось привести обоих мужчин в полицейский участок. Оттуда их отправили в больницу. Там медики изучили мужское достоинство Нельсона и пришли к выводу, что пенис «стабилен» и никак не пострадал. Тем не менее они дали Нельсону «лекарство». Обоих мужчин выписали.

Впоследствии Бохари обратился в полицию с жалобами на причинение физического вреда и распространение ложной информации. В связи с этим Нельсона взяли под арест. Он ожидает суда, который состоится 11 апреля.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

Ранее в Гане семь мужчин из одного города обвинили незнакомцев в краже пенисов.