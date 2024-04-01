Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:04, 1 апреля 2024Из жизни

Мужчина обвинил знакомого в уменьшении пениса и попал в тюрьму

Фото: Grant Durr / Unsplash

Мужчину из Ганы арестовали из-за ложных заявлений о том, что его пенис уменьшился. Об этом сообщает Adom Online.

22-летний электрик из города Кесоа Майкл Нельсон публично обвинил мастера маникюра Сафиру Бохари в уменьшении своего пениса. Инцидент произошел днем 27 марта. Бохари присел в тени мангового дерева в районе Миллениал-Сити, чтобы немного отдохнуть между клиентами, которым он помогал стричь и обрабатывать ногти. В этот момент к нему стал приближаться Нельсон с криками, что его пенис съежился из-за Бохари.

Шум привлек других людей поблизости. Услышав об уменьшившемся пенисе, местные жители приняли сторону Нельсона и вместе с ним, не ища доказательств обвинениям, стали избивать Бохари. Драку остановил случайный свидетель. Ему удалось привести обоих мужчин в полицейский участок. Оттуда их отправили в больницу. Там медики изучили мужское достоинство Нельсона и пришли к выводу, что пенис «стабилен» и никак не пострадал. Тем не менее они дали Нельсону «лекарство». Обоих мужчин выписали.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Впоследствии Бохари обратился в полицию с жалобами на причинение физического вреда и распространение ложной информации. В связи с этим Нельсона взяли под арест. Он ожидает суда, который состоится 11 апреля.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

Ранее в Гане семь мужчин из одного города обвинили незнакомцев в краже пенисов.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Назван командующий Ленинградским военным округом. Кто такой генерал-полковник Лапин, и за что его критиковал Кадыров?

      Российские дроны адаптируют к городским боям во избежание «лунных пейзажей»

      По иску об изъятии «Макфы» арестованы активы на 100 триллионов рублей

      Мужчина обвинил знакомого в уменьшении пениса и попал в тюрьму

      Мужчинам и женщинам посоветовали продукты для сексуального возбуждения

      В Китай оценили возможность переговоров по Украине

      Сотрудничавший с RT журналист лишился ноги в Газе после израильского авиаудара

      Эрдоган пообещал исправить допущенные ошибки

      Telegram запустил монетизацию для авторов каналов

      Раскрыто число россиян со счетами за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше