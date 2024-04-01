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10:02, 1 апреля 2024Из жизни

На берег Техаса вынесло десятки опасных «спагетти-монстров»

Daily Mail: в США на пляжи вынесло десятки плотоядных существ

Фото: Tricia Daniel / Shutterstock / Fotodom

В США жителей штата Техас предупредили о нашествии на пляжи плотоядных морских существ, похожих на глазные яблоки. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам сотрудника техасского университета Texas A&M University Джейса Таннелла, за последние три недели на берег Мексиканского залива вынесло десятки опасных существ, которые относятся к семейству Rhizophysidae. Эти морские обитатели похожи на глазное яблоко с толстыми щупальцами, из-за чего получили прозвище «спагетти-монстры». «Спагетти-монстры обитают в открытом океане, поэтому их нечасто можно увидеть здесь», — объяснил Таннелл.

Департамент парков и дикой природы Техаса предупредил местных жителей, что существа опасны и могут ужалить человека. Несмотря на безобидный внешний вид, «спагетти-монстры» являются хищниками и питаются ракообразными и мелкой рыбой. Для охоты существа используют мощные нейротоксины, которые содержатся в их щупальцах. Отмечается, что животные объединяются в колонии и охотятся на морских обитателей как единое целое.

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Найденные на пляжах Техаса существа не отличались большими размерами. Однако некоторые из обитающих на глубине океана «спагетти-монстров» могут вырастать до 30 метров в длину, что делает их одними из самых длинных существ на планете.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили новые «инопланетные» виды глубоководных существ во время экспедиции ко дну Тихого океана. В их число вошли прозрачный морской огурец «уникумбер» и нежно-розовый «поросенок Барби» с ножками-сосисками.

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