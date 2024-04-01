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23:43, 1 апреля 2024Россия

Над российским регионом сбили еще два украинских БПЛА

Минобороны: над Белгородской областью силы ПВО сбили еще два БПЛА

Фото: Stringer / Reuters

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что 1 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) страны сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Это произошло примерно в 22:15 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в публикации. Как указывает Минобороны, киевский режим пытался совершить террористическую атаку на территории России.

Ранее Министерство обороны сообщило, что российская система ПВО перехватила шесть беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря. БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО около 19:30 по московскому времени.

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      Маргарита Пименова
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