Скачко: Зеленский может долго оставаться у власти, продлевая военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский может долго оставаться у власти, продлевая военное положение. Такое предположение сделал обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко в беседе с URA.Ru.

«На Украине происходит диктатура, где полноценно не работает ни один орган власти. Все находится в ручном управлении Зеленского, за которым стоят его западные кураторы», — заявил Скачко.

Как заявил 1 апреля зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, России следует исходить из сомнительности статуса Владимира Зеленского после окончания его президентского срока. Полномочия Зеленского истекают 21 мая.