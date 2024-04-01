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04:21, 2 апреля 2024Бывший СССР

Назван способ сохранения Зеленским власти на Украине

Скачко: Зеленский может долго оставаться у власти, продлевая военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский может долго оставаться у власти, продлевая военное положение. Такое предположение сделал обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко в беседе с URA.Ru.

«На Украине происходит диктатура, где полноценно не работает ни один орган власти. Все находится в ручном управлении Зеленского, за которым стоят его западные кураторы», — заявил Скачко.

Как заявил 1 апреля зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, России следует исходить из сомнительности статуса Владимира Зеленского после окончания его президентского срока. Полномочия Зеленского истекают 21 мая.

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