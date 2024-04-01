В Госдуме усомнились в статусе Зеленского после окончания срока его полномочий

Депутат ГД Затулин: вопрос о статусе Зеленского важнее для самой Украины

России следует исходить из сомнительности статуса Владимира Зеленского после окончания его президентского срока. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Полномочия Зеленского истекают 21 мая.

По мнению депутата, Москве стоило занять схожую позицию еще в 2014 году в отношении предшественника Зеленского Петра Порошенко. Решение же Зеленского отменить выборы Затулин назвал выгодным как для России, так и для внутриполитических противников киевских властей.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Зеленский отменил электоральную процедуру, объяснив свое решение тем, что выборы сейчас «не ко времени».

Ранее в Совфеде говорили, что решением относительно выборов Зеленский загнал себя в тупик. Там указали, что при согласии Зеленского провести выборы у него не было бы шансов удержаться на посту из-за низкого рейтинга.