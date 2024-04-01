Названы самые комфортные города России

Минстрой назвал самыми комфортными городами России Москву и Нижний Новгород

Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород оказались самыми комфортными для жизни российскими городами-миллионниками. Благоприятные локации назвал Минстрой в Индексе качества городской среды по итогам 2023 года.

Города считаются комфортными для проживания, если набирают более половины из 360 максимально возможных баллов. С 2019 года доля таких населенных пунктов выросла в 2,5 раза, до 68 процентов (759 из 1117 российских городов).

Москва набрала 304 балла, Санкт-Петербург — 270 баллов, а Нижний Новгород — 237 баллов. В 2022 году третью строчку занимала Казань, а в этом она опустилась на четвертое место с 226 баллами. Среди крупных городов (с населением до миллиона человек) лидерами оказались Ярославль, Химки и Мытищи (по 251 баллу), подмосковный Реутов (273 балла), Кудрово Ленинградской области, Истра (254), Зеленоградск Калининградской области (259) и Иннополис в Татарстане (251 балл).

Ранее россияне назвали лучшие города для жизни на пенсии. Лидером рейтинга оказался Сочи — туда переехать хотели бы 26 процентов опрошенных граждан. Второе место занял Краснодар (19 процентов), а замыкает тройку лидеров Анапа (18 процентов).