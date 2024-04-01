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20:17, 1 апреля 2024Из жизни

Мужчина провел 11 лет в тюрьме за чужое преступление

Приговоренный к высшей мере житель Индии вышел на свободу благодаря ДНК-тесту

Фото: Louis Reed / Unsplash

В Индии ДНК-тест помог выйти на свободу мужчине, который провел 11 лет в тюрьме за чужое преступление. Об этом сообщает The Indian Express.

Девятилетняя жительница округа Кхандва, штат Мадхья-Прадеш, пропала 29 января 2013 года. Через день ее обнаружили недалеко от деревни. Врачи уже ничем не могли помочь школьнице. Вскоре выяснилось, что ее также изнасиловали. В руке девочки был зажат клок волос, который она, как считается, вырвала у преступника, пытаясь оказать сопротивление. Кроме того, местная жительница заявила, что видела школьницу с молодым человеком по имени Анохилал. К тому времени 21-летний мужчина уже покинул деревню.

4 февраля его задержали. В частности, прокуратура утверждала, что он был последним, с кем видели школьницу. ДНК-экспертиза показала, что найденные в руке ребенка волосы принадлежали Анохилалу. В марте 2013 года его приговорили к высшей мере наказания, а в 2023-м подтвердили приговор после доследования. Тем не менее верховный суд отменил это решение, так как эксперт, делавший ДНК-тесты во время расследования, ранее не допрашивался.

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Во время перекрестного допроса врач признал, что на пробах, взятых с тела девочки, была обнаружена мужская ДНК, однако не обвиняемого. ДНК-тест волос указывал на Анохилала, но суд установил, что при сборе этого материала были допущены ошибки. В частности, неизвестно, действительно ли исследовались волосы, найденные на месте преступления. Показания женщины, которая утверждала, что Анохилал был последним, кто общался с девочкой, также оказались ложными. Выяснилось, что она видела их за 36 часов до исчезновения последней.

В итоге 20 марта Анохилал, которому сейчас 32 года, был оправдан и освобожден после 11 лет заключения. Решение об освобождении мужчины вынес тот же судья, который годом ранее подтвердил обвинительный приговор. Он отметил, что в решения суда должны основываться на фактах и доказательствах, а не на эмоциях.

Ранее сообщалось, что в США на свободу вышел мужчина, который провел почти 30 лет за решеткой за чужое преступление. Дэниел Гвинн был осужден на пожизненный срок за преступление 1994 года.

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      Никита Савин
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