Парень побывал у родителей возлюбленной и раскричался из-за их семейной традиции

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как бойфренд раскритиковал необычную традицию, принятую в ее семье. Слова парня привели к конфликту.

Автор поста объяснила, что в ее семье женщины часто принимают вместе душ или ванну. Недавно девушка решила вместе со своим парнем навестить родителей. Там она отправилась в душ вместе со своей 11-летней младшей сестрой. «Она рассказывала мне о своей учебе, я — о своей. Я также научила ее брить ноги», — объяснила девушка.

Парень рассказчицы увидел, как они с сестрой вместе выходили из ванной комнаты и возмутился из-за этого. «Он начал кричать, говоря, какая я отвратительная, и спрашивать как я осмелилась показывать свое тело ребенку», — пожаловалась автор истории и добавила, что бойфренд назвал ее «шлюхой». Девушка добавила, что после случившегося ее отец провел серьезный разговор с парнем.

В комментариях мнения разделились: некоторые рассказали, что также принимали ванную с родными братьями и сестрами в детстве, а другие посчитали эту традицию странной. Другие комментаторы призвали автора поста разорвать отношения с бойфрендом, который высказывался о ней неуместными словами.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как задумался о расставании с безработной возлюбленной после одной ее неожиданной просьбы. В комментариях многие поддержали решение героя истории.

