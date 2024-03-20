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04:01, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Одна просьба безработной возлюбленной заставила парня задуматься о расставании

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как задумался о расставании с возлюбленной после одной ее неожиданной просьбы. В комментариях многие поддержали решение героя истории.

Автор поста написал, что состоит в отношениях с девушкой два года. «Из нас двоих работаю только я, потому что моя девушка уволилась с работы из-за токсичных коллег», — отметил он. По словам героя истории, его зарплаты хватало только на то, чтобы покупать продукты и покрывать их базовые потребности.

«Я несколько раз просил девушку найти работу, но она каждый раз говорила, что нет подходящей. В последнее время мне приходится работать сверхурочно, поэтому я снова попросил ее устроиться куда-то», — пожаловался парень на сложности.

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Однако в ответ на это девушка попросила молодого человека найти вторую работу. По словам рассказчика, она объяснила нежелание искать работу тем, что токсичные коллеги истощают ее психологически. Как отметил парень, после сказанного он задумался о расставании. «Я сказал, что разорву отношения, если она не выйдет на работу», — заключил он.

В комментариях под постом многие посоветовали рассказчику расстаться с девушкой. По их мнению, девушка пользуется партнером, чтобы не работать.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, что получила от бойфренда-иностранца неприятный подарок, в котором увидела намек на критику своей внешности, и расстроилась. Многие комментаторы посоветовали ей задуматься о расставании с молодым человеком.

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      Олег Давыдов
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