В Киеве сообщили о планах Зеленского реформировать правительство Украины

Советник Подоляк: Зеленский будет инициировать реформирование кабмина Украины

Владимир Зеленский планирует инициировать реформирование правительства Украины. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

По его словам, некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности. О каких именно идет речь, он не уточнил.

Представитель Киева также добавил, что существуют изменения военной вертикали, затем последуют изменения в функциональной вертикали. Кроме того, по его словам, Зеленский будет оценивать экономическую, социальную составляющие в стране и намерен вносить предложения по перезагрузке власти. В том числе обсуждаются реформы, необходимые для кабмина страны, отметил Подоляк.

Ранее Зеленский пообещал продолжить перестановки в органах власти Украины. Он пояснил, что перестановки призваны сделать офис президента более функциональным.