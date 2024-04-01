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22:09, 1 апреля 2024Бывший СССР

В Киеве сообщили о планах Зеленского реформировать правительство Украины

Советник Подоляк: Зеленский будет инициировать реформирование кабмина Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Владимир Зеленский планирует инициировать реформирование правительства Украины. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

По его словам, некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности. О каких именно идет речь, он не уточнил.

Представитель Киева также добавил, что существуют изменения военной вертикали, затем последуют изменения в функциональной вертикали. Кроме того, по его словам, Зеленский будет оценивать экономическую, социальную составляющие в стране и намерен вносить предложения по перезагрузке власти. В том числе обсуждаются реформы, необходимые для кабмина страны, отметил Подоляк.

Ранее Зеленский пообещал продолжить перестановки в органах власти Украины. Он пояснил, что перестановки призваны сделать офис президента более функциональным.

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