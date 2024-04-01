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16:27, 1 апреля 2024Силовые структуры

Подрыв автомобиля с чиновником Чайкой в ЛНР квалифицировали как теракт

СК возбудил дело о теракте после подрыва авто с замглавы ЦООО Чайкой в ЛНР
Начало событий в новости При взрыве автомобиля в Старобельске в ЛНР погиб местный чиновник Чайка

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следователи возбудили дело по трем уголовным статьям после подрыва автомобиля с чиновником в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что заместитель директора Центра по обслуживанию образовательных организаций (ЦООО) ЛНР Валерий Чайка погиб в результате детонации неустановленного устройства в автомобиле. Действия злоумышленников квалифицировали по статьям 205 («Теракт»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.

Расследование проводится при сопровождении сотрудников ФСБ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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      Олеся Мицкевич
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