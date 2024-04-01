При взрыве автомобиля в Старобельске в ЛНР погиб местный чиновник Чайка

Замглавы ЦООО Валерий Чайка погиб при взрыве автомобиля в Старобельске в ЛНР

В Старобельске в Луганской Народной Республики (ЛНР) взорвали автомобиль, один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным ТАСС, речь идет о местном чиновнике — заместителе руководителя Центра по обслуживанию образовательных организаций (ЦООО) ЛНР Валерии Чайке. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России, полиции и Росгвардии, уточняет Telegram-канал Mash на Донбассе.

