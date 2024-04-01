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21:01, 1 апреля 2024Экономика

Попавшая под санкции турецкая авиакомпания отвергла обвинения о связи с Россией

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines отвергла обвинения о связях с Россией

Фото: Jessica Newendyke / Unsplash

Попавшая под санкции Евросоюза турецкая авиакомпания Southwind Airlines отвергла обвинения о связях с Россией. Об этом говорится в заявлении компании, его приводит турецкое издание Airporthaber.

Компания считает, что ограничения на использование воздушного пространства необоснованны. В Southwind Airlines отметили, что с момента создания в октябре 2022 года перевезла в Европу около 500 тысяч пассажиров, а запрет на полеты был введен из-за недостоверной информации и сплетен.

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Представители авиакомпании напомнили, что ограничения были наложены на фирму после жалобы финских властей. При этом руководство европейской страны проигнорировало ответ турецкого управления гражданской авиации о том, что никаких связей с Россией Southwind Airlines нет, компания зарегистрирована в Турции и принадлежит гражданину этой страны, у которого нет другого гражданства, и все руководители также являются турками.

В заявлении турецкой компании говорится, что решение ЕС было принято без каких-либо доказательств и документов, а также без запроса в адрес турецкой стороны и возможности ответить на него со стороны Southwind Airlines.

О запрете компании на полеты через Европу стало известно 30 марта. Руководство стран-членов ЕС получило соответствующее уведомление еще 28 марта. По данным издания Turizm Guncel, европейское расследование показало, что авиакомпания якобы управляется российскими подсанкционными структурами.

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