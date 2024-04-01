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18:14, 1 апреля 2024Ценности

Популярный актер появился на публике с обритой налысо головой

Фото: Brett Davis-USA TODAY Sports / Sipa USA / Legion-media.ru

Английский актер Николас Холт появился на публике с новой стрижкой. Соответствующий кадры приводит Daily Mail.

34-летний артист пришел с сыном на баскетбольный матч команд «Атланта Хокс» и «Милуоки Бакс», который проходил на стадионе State Farm Arena в Атланте, США. При этом папарацци сняли звезду фильмов «Люди Икс» и «Тепло наших тел» с обритой налысо головой.

Также актер предстал перед камерой в черном джемпере с нагрудным карманом, белой футболке и серых брюках.

В ноябре 2023 года фанаты расстроились из-за новой стрижки певца Гарри Стайлса со словами «мир рухнул». Отмечается, что исполнитель также побрился налысо.

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      Алина Гостева
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