Правящей партии Британии предрекли худший исход выборов в истории

Опрос Best for Britain: Консервативную партию Британии ждет худший исход выборов

Правящую Консервативную партию Великобритании может ждать худший исход выборов в истории. На это указывают результаты опроса, проведенного от имени института общественного мнения Best for Britain.

По данным исследования, доля респондентов, готовых проголосовать за консерваторов, составила 26 процентов по сравнению с 45 процентами у партии лейбористов. Если пересчитать эти голоса пропорционально местам в Палате общин, консерваторы могут получить всего 98 мест из 650, в то время как лейбористы — до 468 мест. Партия с таким результатом рискует потерпеть самое крупное поражение в истории, побив антирекорд в 165 мест на выборах 1997 года.

Кроме того, согласно результатам опроса, премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует уступить лейбористам свой собственный избирательный округ в Ричмонде и Норталлертоне, где он опережает менее чем на 2,5 процента голосов.

Исполнительный директор Best for Britain Наоми Смит заявила, что Великобританию «ждут беспрецедентные по масштабам выборы и серьезные перемены, поскольку электорат делает выбор не в пользу консерваторов по многим направлениям».

18 марта сообщалось, что ряд представителей Консервативной партии обсуждают возможный раскол в партии перед предстоящими парламентскими выборами.