Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:43, 1 апреля 2024Ценности

Психолог назвала выдающие воспитание в токсичной семье детали в образе

Психолог Романив: объемная одежда выдает воспитание в токсичной семье

Фото: Dan Gold / Unsplash

Российский психолог Ольга Романив назвала детали в образе, которые выдают воспитание в токсичной семье. Соответствующий комментарий публикует Woman's Day.

По словам эксперта, если девушка предпочитает носить объемную одежду и не любит вещи ярких цветов, то она является обладательницей низкой самооценки, которая могла сформироваться в детстве из-за безразличных или критикующих родителей. При этом Романив отметила, что многие девушки могут скрывать неуверенность в себе с помощью шопоголизма. Таким образом они пытаются заслужить любовь и уважение окружающих людей, но потом чувствуют себя виноватыми в том, что безрассудно тратят деньги на наряды, которые не успевают носить.

Кроме того, специалист рассказала, что некоторые девушки приобретают вещи, не соответствующие их образу жизни. Например, кто-то из них никогда не ходит на вечеринки, но при этом покупает вечерние платья и топы. Такое поведение указывает на создание воображаемой личности, которая основана на том, кем запрещали быть родители.

Материалы по теме:
Родители по всему миру лишают детей ярких цветов ради популярности в соцсетях. Чем опасны «бежевые мамы»?
Родители по всему миру лишают детей ярких цветов ради популярности в соцсетях. Чем опасны «бежевые мамы»?
20 марта 2024
Стремление все контролировать делает людей несчастными. Откуда оно берется и как с ним бороться?
Стремление все контролировать делает людей несчастными.Откуда оно берется и как с ним бороться?
23 апреля 2022

Вдобавок Романив объяснила, что порой люди пытаются угождать другим с помощью одежды. Данное действие также чаще всего формируется в детстве, когда родители заставляют их выглядеть определенным образом перед публикой. Иногда, как отмечает собеседница издания, во взрослом возрасте это может превратиться в навязчивую идею.

В заключение психолог обратила внимание на ежедневную носку одной и той же вещи, которая может быть связана с необходимостью угождать окружающим из-за низкой самооценки. «Вы боитесь проявить себя и придерживаетесь зоны комфорта, потому что гораздо проще носить то, что вы знаете, чем пробовать что-то другое. Однако это также может быть признаком того, что вы сдерживаете себя и в других сферах жизни», — уточнила она.

В январе клинический психолог Станислав Самбурский назвал россиянам четыре главные причины шопоголизма. По словам специалиста, чаще всего бездумными покупками люди компенсируют неудовлетворенность своей жизнью.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В Приамурье прекратили поиски 13 пропавших на руднике горняков. Подземные выработки затопило водой, глиной и льдом

      Полковник раскрыл главную уязвимость украинского дрона «Баба Яга»

      На популярные горнолыжные курорты Сочи обрушилась опасность

      В России остановят крупнейшую доменную печь

      Российско-американской журналистке Курмашевой продлили арест

      У свалки с выброшенными миллиардами рублей поставили круглосуточную охрану

      При взрыве автомобиля в Старобельске в ЛНР погиб местный чиновник Чайка

      Психолог назвала выдающие воспитание в токсичной семье детали в образе

      Критически важный для ВСУ мост в Запорожье оказалось невозможно восстановить

      Гигантские дыры обнаружили в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше