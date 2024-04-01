Психолог назвала выдающие воспитание в токсичной семье детали в образе

Психолог Романив: объемная одежда выдает воспитание в токсичной семье

Российский психолог Ольга Романив назвала детали в образе, которые выдают воспитание в токсичной семье. Соответствующий комментарий публикует Woman's Day.

По словам эксперта, если девушка предпочитает носить объемную одежду и не любит вещи ярких цветов, то она является обладательницей низкой самооценки, которая могла сформироваться в детстве из-за безразличных или критикующих родителей. При этом Романив отметила, что многие девушки могут скрывать неуверенность в себе с помощью шопоголизма. Таким образом они пытаются заслужить любовь и уважение окружающих людей, но потом чувствуют себя виноватыми в том, что безрассудно тратят деньги на наряды, которые не успевают носить.

Кроме того, специалист рассказала, что некоторые девушки приобретают вещи, не соответствующие их образу жизни. Например, кто-то из них никогда не ходит на вечеринки, но при этом покупает вечерние платья и топы. Такое поведение указывает на создание воображаемой личности, которая основана на том, кем запрещали быть родители.

Вдобавок Романив объяснила, что порой люди пытаются угождать другим с помощью одежды. Данное действие также чаще всего формируется в детстве, когда родители заставляют их выглядеть определенным образом перед публикой. Иногда, как отмечает собеседница издания, во взрослом возрасте это может превратиться в навязчивую идею.

В заключение психолог обратила внимание на ежедневную носку одной и той же вещи, которая может быть связана с необходимостью угождать окружающим из-за низкой самооценки. «Вы боитесь проявить себя и придерживаетесь зоны комфорта, потому что гораздо проще носить то, что вы знаете, чем пробовать что-то другое. Однако это также может быть признаком того, что вы сдерживаете себя и в других сферах жизни», — уточнила она.

В январе клинический психолог Станислав Самбурский назвал россиянам четыре главные причины шопоголизма. По словам специалиста, чаще всего бездумными покупками люди компенсируют неудовлетворенность своей жизнью.