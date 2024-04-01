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12:28, 1 апреля 2024Мир

Пьяный американский военный угнал машину в Южной Корее и устроил ДТП

Yonhap: пьяный военный США угнал машину в Сеуле и устроил ДТП с пострадавшими

Фото: Park Jin-Hee / Xinhua / Globallookpress.com

Пьяный военный США угнал машину в Южной Корее и устроил ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что 20-летний американский военнослужащий с американской военной базы в Пхентхэке в 60 километрах от Сеула предположительно угнал автомобиль Kia Morning в ночь с 30 на 31 марта и столкнулся с двумя машинами, ожидавшими зеленый сигнал светофора.

В результате аварии пострадали два человека. В полиции отметили, что нарушитель задержан. По словам официальных лиц, правоохранительные органы передали его военной полиции США и планирует сотрудничать для расследования этого дела.

Ранее высокопоставленного британского военного и обладателя ордена Британской империи генерал-майора Чарли Герберта отправили домой из Афганистана из-за выпитой с коллегами бутылки шампанского. Утверждалось, что он использовал ненормативную лексику и неподобающе вел себя на рабочем месте.

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      Семен Александров
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