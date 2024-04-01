Российские танки обеспечили продвижение штурмовиков на донецком направлении

МО РФ: танки Т-80 обеспечили продвижение штурмовиков на донецком направлении

Экипажи танков Т-80 и операторы ударных беспилотников 1-го армейского корпуса обеспечили продвижение штурмовиков Южной группировки войск на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что танкисты выполняли огневую поддержку военных, наносили удары по пехоте Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах и позволяли бронетехнике расчистить дорогу с помощью трала.

В Минобороны пояснили, что экипажи танков выдвигаются на рубеж открытия огня с учетом рельефа местности, подавляют огневые точки противника, чем помогают штурмовикам продвигаться вглубь обороны украинских войск.

Ранее операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск Армии России уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении при помощи FPV-дронов.

