Руководство Telegram согласилось ответить на запросы СБУ
Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что руководство Telegram рассмотрит запрос Службы безопасности Украины (СБУ) относительно каналов, публикующих информацию о ходе проведения специальной военной операции (СВО). Его цитирует издание «РБК-Украина».
По словам Юрчишина, администрация Telegram ранее игнорировала обращения властей Украины, но после начала процесса возможного запрета администрация согласилась рассмотреть запрос о 26 публичных каналах.
«На самом деле, СБУ мониторит все, что может трактоваться как оправдывание российской агрессии — это и анонимные каналы, и персонифицированные. Но по этим 26 каналам уже есть четкие доводы», — заявил Юрчишин.
Ранее глава Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что запретить мессенджер Telegram на территории Украины невозможно.