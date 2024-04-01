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11:02, 1 апреля 2024Бывший СССР

Руководство Telegram согласилось ответить на запросы СБУ

В Раде заявили, что Telegram рассматривает запрос СБУ по публичным каналам
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что руководство Telegram рассмотрит запрос Службы безопасности Украины (СБУ) относительно каналов, публикующих информацию о ходе проведения специальной военной операции (СВО). Его цитирует издание «РБК-Украина».

По словам Юрчишина, администрация Telegram ранее игнорировала обращения властей Украины, но после начала процесса возможного запрета администрация согласилась рассмотреть запрос о 26 публичных каналах.

«На самом деле, СБУ мониторит все, что может трактоваться как оправдывание российской агрессии — это и анонимные каналы, и персонифицированные. Но по этим 26 каналам уже есть четкие доводы», — заявил Юрчишин.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что запретить мессенджер Telegram на территории Украины невозможно.

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      Валентин Карант
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