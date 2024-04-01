Руководство Telegram согласилось ответить на запросы СБУ

В Раде заявили, что Telegram рассматривает запрос СБУ по публичным каналам

Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что руководство Telegram рассмотрит запрос Службы безопасности Украины (СБУ) относительно каналов, публикующих информацию о ходе проведения специальной военной операции (СВО). Его цитирует издание «РБК-Украина».

По словам Юрчишина, администрация Telegram ранее игнорировала обращения властей Украины, но после начала процесса возможного запрета администрация согласилась рассмотреть запрос о 26 публичных каналах.

«На самом деле, СБУ мониторит все, что может трактоваться как оправдывание российской агрессии — это и анонимные каналы, и персонифицированные. Но по этим 26 каналам уже есть четкие доводы», — заявил Юрчишин.

Ранее глава Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что запретить мессенджер Telegram на территории Украины невозможно.