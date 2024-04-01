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17:45, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

Симоньян прокомментировала обвинения СБУ в свой адрес

Симоньян назвала целью обвинений СБУ оправдание на случай, если ее убьют

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения, которые в ее адрес выдвинула Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению Симоньян, обвинения были выдвинуты по двум причинам. Она предположила, что одна из целей украинской стороны — закрыть ей возможность путешествовать по миру. Однако, как заявила главред RT, она предпочитает путешествовать по России.

Другой возможной целью Киева Симоньян назвала придумывание оправдания на случай, если ее убьют. По словам журналистки, украинская сторона неоднократно пыталась это сделать.

О том, что СБУ объявила Симоньян о подозрении стало известно ранее в понедельник, 1 апреля. Речь шла о четырех статьях Уголовного кодекса Украины: «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны», «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников».

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      Олег Давыдов
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