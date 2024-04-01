Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:02, 1 апреля 2024Интернет и СМИ

Симоньян заявила о готовящемся на нее покушении

Симоньян отказалась уходить из публичного поля из-за сведений о покушении

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что на нее готовят новое покушение. Об этом она сообщила в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в Telegram.

«Я это не допускаю, я это знаю», — сказала она, отвечая на вопрос о возможном нападении. Однако, по словам Симоньян, она не собирается уходить из публичного поля, несмотря на угрозу. «Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — отметила она.

В июле ФСБ предотвратила покушения на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. По версии спецслужб, обе операции готовили члены экстремистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Следовавший в Москву поезд протаранил рейсовый автобус, погибли семь человек. Что стало причиной аварии?

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Байден словами «я этого не делал» прокомментировал одно свое решение

      В Киеве сообщили о планах Зеленского реформировать правительство Украины

      Симоньян заявила о готовящемся на нее покушении

      Аналитик объяснил причину распространения фейков о «Крокусе» на Западе

      СК возбудил дело после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области

      Немецких работодателей призвали принимать на работу украинцев без знания языка

      На Западе рассказали о панике Киева из-за российских гиперзвуковых ракет

      Подполье сообщило о двух ударах по аэродрому ВСУ в Днепропетровской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше