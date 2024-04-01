Симоньян заявила о готовящемся на нее покушении

Симоньян отказалась уходить из публичного поля из-за сведений о покушении

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что на нее готовят новое покушение. Об этом она сообщила в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в Telegram.

«Я это не допускаю, я это знаю», — сказала она, отвечая на вопрос о возможном нападении. Однако, по словам Симоньян, она не собирается уходить из публичного поля, несмотря на угрозу. «Можно куда-то вообще спрятаться, уйти из публичного поля, уехать в тайгу, жить в избушке, но это как-то не по мне», — отметила она.

В июле ФСБ предотвратила покушения на Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. По версии спецслужб, обе операции готовили члены экстремистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).