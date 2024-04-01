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09:16, 1 апреля 2024Экономика

Спрос россиян на кредиты упал

НБКИ: с октября число заявок на потребкредиты в России снизилось на 8,7 процента

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С октября 2023 года число заявок россиян на получение потребительских кредитов сократилось на 8,7 процента, или на 2,07 миллиона единиц. О снижении спроса граждан на займы сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В свою очередь, число заявок россиян на получение ипотеки за этот период времени упало на 28 процентов (на 0,14 миллиона единиц), уточнили эксперты. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связал подобную динамику в том числе с мерами Центробанка (ЦБ) по охлаждению рынка. Речь идет о повышении ключевой ставки во второй половине 2023 года и росте рыночных ставок.

Снижение привлекательности кредитов зафиксировали и в самом регуляторе. Там указали, что это произошло на фоне снижения инфляционных ожиданий граждан. Кроме того, за последнее время выросла и обещанная доходность по банковским вкладам. Возможность размещения собственных средств на депозите на более привлекательных условиях стала альтернативой новым кредитам, заключили в ЦБ.

Противоположная динамика фиксировалась в России в январе-октябре 2023 года. Тогда суммарный объем займов населения вырос на 6 триллионов рублей и достиг рекордной отметки в 34,8 триллиона. В итоге показатель закредитованности россиян стал максимальным как минимум с 2015 года.

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      Анатолий Акулов
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