Стало известно о захвате позиций ВСУ у Соледара с помощью только дронов

ТАСС: разведчики захватили позиции ВСУ у Соледара с помощью одних только дронов

Российские разведчики захватили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Соледара с помощью одних только дронов. Об этом ТАСС рассказал соучредитель компании «Беспилотные технологии», основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков.

«Разведывательный батальон осуществил штурм с использованием исключительно дронов, ни одного человека из личного состава не потеряли и не было раненых. Использовали исключительно дроны типа Mavic и FPV, в результате чего была занята позиция», — сообщил Утенков. Он добавил, что один украинский солдат сдался беспилотникам в плен.

Утенков также рассказал, что дроны активно используются для доставки продуктов и воды для бойцов, которые находятся на отдаленных позициях.

В середине марта в Минобороны рассказали о применение беспилотников на северском направлении для разминирования проходов для бронетехники.

«Противник установил противотанковые шлагбаумы, так называемые минные шлагбаумы, наши танковые войска не могли пройти. Противник нам задержал наступление. Операторы FPV-дронов точно попали в минные шлагбаумы, тем самым разминировали, помогли пройти нашим танковым войскам дальше», — рассказал один из бойцов.