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14:44, 1 апреля 2024Ценности

Стилистка назвала россиянкам устаревшие модели кроссовок

Стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам кроссовки на танкетке устаревшими

Фото: Ann Haritonenko / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам устаревшие модели кроссовок. Соответствующий комментарий публикует Woman's Day.

Так, свою актуальность утратили варианты на танкетке. По ее словам, подобные кроссовки во время долгих прогулок могут повлиять на здоровье ног. «Вес тела распределяется неравномерно, кровообращение в стопах нарушается», — пояснила она и посоветовала присмотреться к моделям на плоском ходу, но на небольшой платформе.

Кроме того, антитрендами стали так называемые «уродливые» кроссовки (ugly shoes), а также кроссовки-носки. Специалист порекомендовала первые заменить на модели, выполненные в футустичном стиле, а именно — с резиновым вставками или прозрачной подошвой. Что касается вторых, то им лучше выбрать такую альтернативу, как высокие кеды.

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Среди прочего, Рыжова отметила неоновые кроссовки с кислотной подсветкой, поскольку их сложно сочетать с повседневными образами. «Достойная альтернатива — современные цветные кроссовки: только благородных, ненавязчивых оттенков. Выбираем модели с пастельными или яркими вставками», — пояснила она.

В заключение собеседница издания выделила модели с крупной перфорацией, молнией, обилием страз и пайеток. «Стильной заменой могут быть кроссовки с налетом ретро. Это классические модели, которые были очень популярны в 1980-х годах. Они станут полноценной базой гардероба, при этом выглядеть будут свежо», — уточнила она.

В марте редакторы Glamour назвали необходимую модную одежду на весну 2024 года. Так, создать трендовый капсульный гардероб в текущем сезоне помогут базовые белые футболки и удобные кроссовки и кеды с универсальным дизайном, например Superga 2750 Cotu Classic.

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      Мария Винар
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