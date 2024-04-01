Терапевт рассказала о меняющих внешний вид языка опасных заболеваниях

Терапевт Чиркова: патологический налет появляется при начинающемся раке языка

Язык у здорового человека должен быть влажным, розовым и чистым с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками, рассказала терапевт Ольга Чиркова. О том, какие опасные заболевания меняют его внешний вид, она предупредила в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, патологией не является небольшой тонкий утренний налет, легко удаляемый зубной щеткой. «Патологический налет появляется при инфекционных заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, эндокринных заболеваниях, при курении, начинающемся раке языка, лучевой болезни. В зависимости от патологии различается цвет, запах, консистенция налета и его расположение — по всему языку или по его части», — указала Чиркова.

Белый налет объясняется проблемами с желудком, а желтоватый указывает на неправильную работу желчевыводящей системы — эти виды налета, говорит Чиркова, не представляют опасности для жизни. Наличие бело-серого налета свидетельствует о необходимости проверить поджелудочную железу. Во всех этих случаях налет счищается без повреждений языка, а по краям языка из-за отека могут образовываться фестончатые следы от зубов, уточнила Чиркова.

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