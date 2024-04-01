Умер второй за сутки игрок команды КВН «Одесские джентльмены»

Умер второй за сутки игрок команды КВН «Одесские джентльмены»

Умер второй за сутки игрок команды КВН «Одесские джентльмены». О смерти в Одессе Александра Теплицкого сообщила в своем Telegram-канале кинокритик Сусанна Альперина.

Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Утром 1 апреля сообщалось о смерти капитана этой команды Светослава Пелишенко. Ему был 71 год,

Команда «Одесские джентльмены» выступала в КВН с 1986 по 2000 год, становилась победителем Высшей лиги в сезоне 1986-1987 годов, а также 1990-м.