В Армении назвали причины приглашения миссии ЕС

Глава МИД Армении Мирзоян: миссия ЕС способствует миру в регионе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал причины приглашения миссии Евросоюза на границу с Азербайджаном. Его слова передает Todo Noticias.

«Мы увидели, что Евросоюз был готов направить гражданскую миссию, и ситуация на границе значительно улучшилась, их присутствие во многом способствует миру в регионе и целостности Армении», — заявил Мирзоян.

По его словам, механизмы безопасности, существовавшие несколько десятилетий, не сработали. «Именно по этой причине нам пришлось попросить Европейский союз приехать и понаблюдать за ситуацией», — заключил дипломат.

Ранее Мирзоян заявил, что в настоящее время Армения не хочет вступать в НАТО, несмотря на сотрудничество и участие в операциях по поддержанию мира в Афганистане.