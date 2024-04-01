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12:40, 1 апреля 2024Бывший СССР

Страна НАТО открыто признала присутствие сил альянса на Украине

Глава Минобороны Эстонии Певкур: военные каждой страны НАТО есть на Украине

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Силы альянса уже присутствуют на Украине. Это открыто признал глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Die Presse.

«Реальность такова, что у каждой страны — члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например, военные атташе или люди, которые время от времени ездят на Украину», — заявил Певкур.

По его словам, европейские военные тем не менее «не будут сражаться в окопах на Украине».

«Мы обучаем украинцев в Великобритании, полторы тысячи украинцев уже прошли обучение здесь, в Эстонии, и в больших масштабах в Польше», — сообщил министр, добавив, что обучение с помощью персонала НАТО можно было бы устроить на территории Украины.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Украина для НАТО играет роль поля боя против России.

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      Валентин Карант
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