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21:36, 1 апреля 2024Мир

Немецких работодателей призвали принимать на работу украинцев без знания языка

Funke: в ФРГ призвали брать на работу украинских беженцев, не знающих языка

Фото: Scott Graham / Unsplash

Работодатели должны принимать на работу украинских беженцев без знания немецкого языка, считает глава ассоциации городов и коммун ФРГ Андре Бергхеггер. Такое мнение он высказал в интервью медиагруппе Funke.

Он предложил трудоустраивать украинцев без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов. Кроме того, глава ассоциации также призвал разрешить украинским беженцам работать в детских садах и школах в связи с нехваткой сотрудников.

По его словам, сейчас ФРГ не хватает гибкости в вопросе интеграции на рынке труда. «Мы все еще слишком забюрократизированы», — посетовал Бергхеггер.

В феврале беженцев, проживающих в районе Зале-Орла в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии, впервые обязали работать. Глава района Кристиан Херрготт объяснил решение необходимостью дать понять, что люди, получающие пособия, должны что-то отдавать обществу.

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      Марина Совина
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