В городе России предложили оценить работу мэра от «хорошо» до «супер»

Под Иркутском работу мэра предложили оценить одним из трех позитивных вариантов

В Иркутской области горожанам предложили оценить работу чиновника в диапазоне от «хорошо» до «супер». На опубликованный администрацией Чунского района опрос обратило внимание издание Daily Storm в Telegram.

В конце марта администрация Чунского района запустила голосование, в котором можно дать оценку деятельности мэра Николая Хрычова, избранного на этот пост в сентябре 2020 года. Помимо ранее упомянутых «хорошо» и «супер» в голосовании предусмотрен вариант «отлично». Нейтральных или негативных оценок опрос не предусматривает.

На момент публикации материала в голосовании приняли участие почти 300 человек, за вариант «супер» отдали голос 49 процентов респондентов.

В декабре 2023 года чиновник из Нижегородской области лишился премии после того, как по его указанию была спилена елка местной жительницы. Перед этим женщина сообщила, что к ней приехал «целый эскадрон» с пилой и топорами.

