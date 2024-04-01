В Казахстане предотвратили теракт

В Казахстане задержали жителя Актау по подозрению в подготовке теракта

В казахстанском городе Актау задержали мужчину по подозрению в подготовке акта терроризма. О предотвращении теракта сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

По данным КНБ, задержан местный житель, который ранее был судим за убийство. Также силовики отмечают, что задержанный является приверженцем радикальной религиозной идеологии. Помимо этого, в его жилище нашли компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал все государства объединиться в борьбе с терроризмом. По словам главы Казахстана, Астана в числе первых осудила теракт в «Крокус Сити Холле» и выразила солидарность с Москвой.